LIVESTREAM WK baanwielrennen: Zilver voor Lotte Kopecky na kettingprobleem in puntenkoers

Kettingprobleem voor Kopecky en dus geen wereldtitel, maar wel ZILVER!

Wat een ontknoping! Lotte Kopecky wil haar sprint richting de wereldtitel lanceren, maar haar ketting beslist daar anders over. Ze zakt daardoor helemaal weg in de eindsprint en scoort niet, maar behoudt wel haar tweede plaats. Weer WK-zilver in Ballerup, goud is voor thuisrijdster Leth.