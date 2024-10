LIVESTREAM WK baanwielrennen: Wat kunnen Katrijn De Clercq en Hélène Hesters in de ploegkoers?

Ploegkoers (vrouwen)

Tijd voor de tweede finale van de avond, en wel eentje met Belgische kanshebbers. Kunnen Katrijn De Clercq en Hélène Hesters verrassen in de ploegkoers, ook wel de koppelkoers of de madison genoemd? Daar moeten de rensters zoveel mogelijk punten scoren. Dat kan door bonusrondes te pakken of in de top 3 te eindigen bij een tussensprint.