LIVESTREAM WK baanwielrennen: wat kan olympische medaillewinnaar Fabio Van den Bossche in puntenkoers?

Geen beterschap voor Marith Vanhove

Marith Vanhove heeft nu ook de temporace van het omnium achter de rug. Net als in de scratch kwam ze ook in die temporace niet in het stuk voor. Onze jonge landgenote betaalt leergeld en moest tevreden zijn met de 21e plaats in de temporace. Daarmee blijft ze onderin de stand halverwege het omnium.