LIVE WK baanwielrennen: jonge Brit snoept WR af van Ganna, BR voor Vandenbranden die 5e wordt

Een drukke Belgische dag op het WK baanwielrennen in Denemarken. De eerste sessie opent met de kilometer bij de mannen. Daarna komen Marith Vanhove in het omnium (om 14.30 uur) en Thibaut Bernard en Noah Vandenbranden in de individuele achtervolging (vanaf 14.45 uur) in actie op de piste.