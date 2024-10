LIVE WK baanwielrennen: Geen tijdritfinale voor Marith Vanhove, om 13.37 uur begint Lindsay De Vylder aan omnium

Geen finales voor Vanhove

Het drukke WK baanwielrennen van de 21-jarige Marith Vanhove zit erop. Na het omnium gisteren en eerder al de ploegenachtervolging was deze tijdrit haar laatste nummer in Denemarken. Ze eindigt in de kwalificaties als 21e van de 23 deelneemsters. Enkel de top 8 plaatst zich voor de finalesessies later vandaag.