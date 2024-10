Lefevere zijn huiswerk is gemaakt: jonge Italiaan Gianmarco Garofoli wordt 30e renner van de Wolfpack

Opnieuw een beloftevolle renner die de Wolfpack compleet maakt.

Gianmarco Garofoli liet zich drie jaar geleden opmerken in de Ronde van de Aostavallei, een prestigieuze wedstrijd voor beloften in Italië. Hij werd er tweede in het eindklassement en won een etappe. De voorbije twee jaar was hij prof bij Astana, maar kon hij nog niet winnen.

Bij Soudal - Quick Step zal hij vooral zijn jonge klimmersbenen moeten tonen om op termijn een eventuele knechtpositie naast Remco Evenepoel af te dwingen.

"Ik ben heel blij om voor een van de beste teams ter wereld te kunnen rijden", zegt Garofoli in een eerste reactie. "Het is een geweldige kans waar ik nu al met veel enthousiasme naar uitkijk."

"Ik hoop de ploeg te kunnen helpen wanneer het bergop gaat en wil elke kans grijpen die zich voordoet. Het belangrijkste doel is om te groeien en een betere renner te worden. Ik heb er vertrouwen in dat dit de beste omgeving voor mij is."

Met de Italiaan is het huiswerk van Patrick Lefevere helemaal af. Zijn ploeg telt 30 renners voor 2025. Opvallend: met de keuze voor Garofoli is er geen plaats voor zijn landgenoot Gianni Moscon in de 30-koppige selectie.