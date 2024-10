Kijk vanavond om 21 uur naar de uitreiking van de allereerste Eddy's, Victor Campenaerts kijkt uit "naar een eerste keer Carré"

Victor Campenaerts: "Eerste keer in de Carré"

Victor Campenaerts woont vanavond De Eddy's bij. "Op mijn 32e wordt het mijn eerste avond in De Carré. Het wordt een speciale avond", grijnst hij.



"Of ik ook ga vloggen? Wie weet, houd mijn Instagramkanaal in de gaten", knipoogt de nieuwe ploegmaat van Wout van Aert bij Visma - Lease a Bike.