Dag 3 op het WK baanwielrennen, met bronzen Fabio Van den Bossche in actie

4 Belgen op dag 3

Goeiemorgen, op dag 3 van het WK baanwielrennen snellen 4 Belgen de piste van Ballerup op.



Komen in actie in Denemarken: Marith Vanhove (omnium), Fabio Van den Bossche (puntenkoers) en Thibaut Bernard & Noah Vandenbranden (individuele achtervolging).



Om 14.38 uur opent Vanhove de dans met de scratch in het omnium.