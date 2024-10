Belgische futsalvrouwen verliezen 2e WK-kwalificatieduel tegen slinkse Slovaken

Slovakije te sterk

De Belgische futsalvrouwen hebben hun tweede wedstrijd in de eerste kwalificatieronde voor het WK van eind 2025 verloren. De futsal Red Flames gingen ten onder tegen Slovakije in het Zweedse Alingsas met 2-4.



Bij de rust stond het 1-1. Yasémin Cagla bracht België op voorsprong, maar Chomova maakte gelijk. In de tweede helft diepte Slovakije de score uit via Mackova, Rybanska en Tomcikova. België milderde tussendoor wel via Marie Bougard.



De winnaars van de eerste kwalificatieronde plaatsen zich samen met Portugal en Spanje (al zeker van kwalificatie) voor de eliteronde (met twee groepen van vier landen). De eliteronde vindt plaats van 18 tot 23 maart 2025. De top twee uit beide poules mag naar het WK.