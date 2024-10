Hoboken Pioneers kronen zich tegen rivaal Deurne Spartans tot Belgisch kampioen baseball

De Hoboken Pioneers zijn de nieuwe Belgische kampioen baseball. De Pioneers haalden het zaterdag in de vierde finalewedstrijd met 4-5 van grote rivaal en titelverdediger Deurne Spartans. Dat volstond voor de titel. De finalewedstrijden werden afgewerkt in een best-of-five-systeem. Hoboken won drie van de vier gespeelde duels.

Het is voor de Pioneers de tiende landstitel in hun clubgeschiedenis, de vierde in de laatste vijf jaar. Enkel vorig seizoen kon Deurne het kampioenschap ontfutselen.

De Pioneers wonnen in juni ook het toernooi om de Federation Cup, het derde niveau in clubverband in het Europese baseball.

Vorige maand troffen de Hoboken Pioneers en de Deurne Spartans elkaar ook al in de finale van het Belgisch kampioenschap softbal. Daarin trokken de Spartans aan het langste eind.