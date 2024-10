Mike De Decker vloert Dimitri Van den Bergh in historische Belgische clash en haalt finale World Grand Prix

Mike De Decker heeft voor het eerst in zijn carrière de finale van een major bereikt. In de halve finales van de World Grand Prix toonde hij zich de beste in een Belgisch onderonsje tegen zijn vriend Dimitri Van den Bergh: 5-2.

De Decker hield zijn goeie ritme vast en stoomde - ondanks enkele zenuwachtige pijlen om het af te maken - door naar de finale. Het is voor hem de eerste finale van een major en hij is ook geplaatst voor de Grand Slam of Darts.

In een zenuwachtige openingsfase had Dimitri Van den Bergh zijn zenuwen beter onder controle. De Decker wist van geen hout pijlen te maken en slikte meteen een droge eerste setverlies: 0-1.

"Ik ben in de wolken", glunderde een dolgelukkige Mike De Decker na zijn zege in de halve finale. "Het is de eerste keer dat ik me zo gesteund voel in Engeland, met dank aan dit geweldige publiek."

"In het begin was ik heel zenuwachtig, maar na winst in de tweede set - toen ik besefte dat ik het toch nog kon - voelde ik me meer ontspannen. Ik ben heel blij en ik geniet van het gevoel van winnen. Daar kan ik wel aan wennen."