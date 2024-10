Lotte Kopecky houdt geen breuken over aan valpartij: "Wel verschillende schaafwonden en kneuzingen"

De schade bij Lotte Kopecky na haar val in de voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour lijkt mee te vallen. Haar team SD Worx-Protime laat weten dat de wereldkampioen geen breuken heeft opgelopen.

In de aanloop naar de aangekondigde massasprint in de Simac Ladies Tour ging het zaterdag mis voor Lotte Kopecky. Onze landgenote was een van de slachtoffers van een massale valpartij in volle finale.

Kopecky bleef even liggen, krabbelde uiteindelijk weer overeind en kwam wat later met een pijnlijke grimas en een zichtbaar gehavende schouder over de streep.

Na de aankomst werd Kopecky onderzocht door de teamdokter. Die stelde geen breuken vast bij de wereldkampioene.

"Het onderzoek bracht geen symptomen en klachten aan het licht die wijzen op een hersenschudding", laat SD Worx-Protime zaterdagavond weten.

"Lotte liep wel verschillende schaafwonden op, net als enkele kneuzingen. We zullen afwachten hoe de avond en nacht verlopen voor we beslissen of ze morgen start."

Of de verwondingen impact hebben op Kopecky's deelname aan het WK baanwielrennen is op dit moment nog niet duidelijk. Het WK vindt volgende week plaats. Kopecky verdedigt er normaal gezien haar wereldtitels in de puntenkoers en de afvalling.