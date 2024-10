LIVESTREAM: Enorme kans voor Belgische beloften, Schotten ontsnappen aan rood

Normaal is alleen winst goed genoeg

We schetsen even de situatie in de kwalificatiegroep van de jonge Duivels.



Met 25 punten is Spanje groepswinnaar. Daarachter delen Schotland en België met 16 punten plaats 2 - goed voor een plek in de play-offs om de laatste EK-tickets.





Alleen: door de Schotse zege in de heenmatch (0-2) zijn de Belgen momenteel in het nadeel bij een gelijk aantal punten.



Winst in Schotland vanavond is dus eigenlijk een must. Want dan volstaat komende dinsdag een draw op de slotspeeldag tegen Hongarije om plaats 2 te grijpen.



Bij een gelijkspel blijft Schotland tweede en moet België op de slotspeeldag tegen Hongarije een beter resultaat behalen dan Schotland in Kazachstan.



Bij verlies is de EK-droom van de beloften sowieso voorbij.