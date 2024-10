LIVE: De Decker geeft perfecte voorbeeld met ticket voor halve finale, volgt Van den Bergh straks ook?

3-0 voor De Decker

"I'm still standing" weergalmde door de luidsprekers bij de intrede van James Wade, maar daar wilde Mike De Decker verandering in brengen. "The Real Deal" was de enige die zijn eigen leg eens kon behouden in de eerste set en trok het voordeel naar zich toe.



Het voordeel dat de Belg niet meer uit handen zou geven. Wade probeerde wel druk te zetten, maar de twijfel sloeg toe, want De Decker bleef ijzersterk op het podium. Ook set 2 haalde hij met 3-2 binnen.



In set 3 kreeg Wade een zeldzame kans, maar vergat hij die te grijpen. Een kans die De Decker hem niet meer zou gunnen. Na Gary Anderson blikte hij ook James Wade in met 3-0 en staat de Belg voor het eerst in de halve finales van een PDC-rankingtoernooi.