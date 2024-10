Eén tegen allen: leidster Zoe Backstedt moet het zonder ploegmaats zien te rooien in Ladies Tour

Een opvallend beeld vrijdagochtend in de Simac Ladies Tour. Gele trui Zoe Backstedt verscheen helemaal alleen op het startpodium van rit vier in Ede. Het Britse toptalent van Canyon-SRAM verloor de afgelopen dagen haar vier ploeggenotes en moet het zo helemaal in haar eentje zien te rooien.