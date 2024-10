Deze immense scheuren zitten in het wegdek van de Ronde van Lombardije. Wordt het parcours aangepast?

Door de hevige regenval van de voorbije dagen in het noorden van Italië bleef ook het wegdek niet gespaard. Aan de voet van de Ganda-klim (de 2e helling van de dag) is het asfalt zo hard beschadigd, dat koersen er onmogelijk wordt. Kijk maar naar de beelden die onze Sporza-reporter ter plekke nam.

"Hier kunnen ze morgen onmogelijk passeren", zegt onze man in Lombardije.



"Ze zullen het parcours moeten aanpassen. Mogelijk via Selvino, een klim iets verderop. Maar officieel is dat nog niet."