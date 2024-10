Belgen van Team Riffa stranden op zucht (en punt) van finale op WorldTour in Amsterdam

Geen finale voor Team Riffa

De Belgen van Team Riffa zijn op de WorldTour in Amsterdam gestrand in de halve finales. Dennis Donkor, Caspar Augustijnen, Jonas Foerts en Thibaut Vervoort verloren hun halve finale tegen de Serviërs van Liman met 18-17.



In een gesloten en moeilijke wedstrijd moest Riffa bijna de hele tijd achtervolgen. En Donkor, dodelijk van achter de tweepuntlijn in de voorbije wedstrijden, vond niet het juiste ritme.



Even zat er nog een remonte in op het einde, maar een gemiste dunk van Augustijnen brak de Belgen zuur op. Zeker toen Vervoort in de slotseconde met een tweepunter voor de 17-18-eindstand zorgde.



Winnaar Liman verloor in de finale het Servische onderonsje tegen Ub, de nummer 1 van de wereld.