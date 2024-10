Belgen van Team Riffa strandden op zucht (en punt) van finale op WorldTour in Amsterdam

Kwalificatie ondanks nipt verlies

Riffa heeft zijn tweede groepsmatch nipt verloren in Amsterdam. De Litouwers van Raudonvaris, traditioneel een tegenstander waarmee de Belgen het lastig hebben, wonnen nipt met 20-19.



Ondanks de nederlaag mogen Dennis Donkor en co. als nummer 2 in de poule wel naar de kwartfinales. Daarin nemen ze het zondag op tegen de nummer 1 van groep B, Amsterdam.



Bij de thuisploeg spelen 3 van de 4 Nederlanders die afgelopen zomer goud behaalden in Parijs, onder meer ook olympisch MVP Worthy de Jong.