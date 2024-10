VIDEO - Van den Bergh knokt zich voorbij nr. 5 Chisnall naar kwartfinale World Grand Prix: "Ik deed buitengewone dingen"

Dimitri Van den Bergh is de nummer 14 van de wereld en zette in de eerste ronde tegen Luke Woodhouse (PDC-34) een punt achter enkele mindere weken en maanden. "Met dank aan mijn sportpsycholoog", verklaarde hij achteraf. De zege gaf vertrouwen. Tegen Chisnall, de nummer 5 en bezig aan uitstekende weken met enkele halve finales, finales en titels op de Europese Tour en de Players Championships, had hij bovendien niks te verliezen. Eén probleem voor Chisnall en een extra troef voor Van den Bergh: Chisnall is de beste speler die nog nooit een major won. De twee begonnen met de nodige "double trouble" aan de partij. In de World Grand Prix geldt het principe "double in, double out", dus je moet ook met een dubbel beginnen. Van den Bergh opende met een dramatisch gemiddelde van 77,69 in de eerste set en haalde maar 1 op 5 in de check-outs, eentje van 52. Chisnall deed niet veel beter met 3 pijlen op 14 bij de check-outs. Zijn gemiddelde was met 83,49 iets beter, dus pakte hij de eerste set met 3-1.

Van den Bergh krikte zijn gemiddelde op in de tweede set (86,71) en vond de dubbels nu wel (3 op 5 check-outs). Na zijn eerste 180 van de match kon hij op tops de set binnenhalen, maar hij miste. Gelukkig gunde Chisnall hem nog een kans: 3-0. In de derde set ging het gemiddelde van Van den Bergh nog wat hoger naar 97,65, maar Chisnall (90,51) klampte aan. Al liet de Engelsman nu vaak dubbels liggen (2 op 8), waarvan Van den Bergh (3 op 7) kon profiteren. Met 2 180's pakte hij de set met 3-2.

Van den Bergh was enorm blij, maar er volgde even wat decompressie zonder score. Chisnall zette de Belg onder druk met een uitworp van 144, waarmee hij de leg van de Belg afpakte. Maar Chisnall bleef wisselvallig presteren met soms lage scores. Van den Bergh brak terug in legs (2-2) en mocht aan de laatste leg beginnen. Chisnall zwalpte nu, Van den Bergh bracht zich met 180 vlot naar 40. Om dubbel 20 uit te gooien had hij wel 6 pijlen nodig. Zo staan er 2 Belgen in de kwartfinales: Van den Bergh neemt het vrijdag op tegen Joe Cullen (PDC-19), De Decker (PDC-36) tegen James Wade (PDC-18) in een dubbel Belgisch-Engels duel.

"In aanloop naar deze wedstrijd voelde ik me kalm", reageerde Van den Bergh na zijn zege. "Ik geloofde in mezelf en focuste me gewoon op die eerste pijl. Begrijp me niet verkeerd: ik voelde de druk en er waren momenten dat ik echt nerveus was."

"Maar ik deed buitengewone dingen", ging hij verder. "Als je me dat een week geleden had gevraagd, had ik je gek verklaard. Nu zit ik in de kwartfinale van de Grand Prix, nog maar eens een kwartfinale van een majortoernooi. Ongelooflijk."

"Ik heb geluk gehad dat ik vandaag niet de "Chizzy" trof die de laatste weken zo in vorm is. Misschien is hij wat nerveus als hij mij treft op een groot podium. Daar is geen reden voor, want hij is zo'n geweldige speler. Het is onwaarschijnlijk dat hij nog geen major heeft gewonnen."



Van den Bergh volgde zo het goede voorbeeld van zijn maatje Mike De Decker, die zich eerder op de avond kon plaatsen voor de kwartfinale.

"Mike was geweldig tegen Anderson. Dat hij een tweevoudig wereldkampioen maar vijf kansen op een finish gaf, dat is waanzinnig. Ik ben zo trots op hem."



Vrijdag wacht nu Joe Cullen, die net als Van den Bergh een moeilijke periode achter zich laat. "Joe toont opnieuw dat hij een vechter is. Net als ik. We proberen nu elk onze kans te grijpen. Ik wil vooral gewoon genieten van de wedstrijd."