Peter Vandenbempt: "In de huidige omstandigheden is David Hubert de beste optie voor Anderlecht"

De kogel is door de kerk: David Hubert is de nieuwe trainer van Anderlecht. Zijn interimovereenkomst is omgezet in een definitief contract. Sporza-voetbalcommentator Peter Vandenbempt vindt dat een logische beslissing, maar herhaalt wel dat de situatie voor Hubert nu plots anders wordt.

"Hij kent bovendien de spelersgroep niet. Hij kent de competitie niet. En hij is ook niet vertrouwd met het bijzondere karakter van het instituut Anderlecht en alles wat daarbij komt kijken. Ook voor hem zou het zijn eerste job als T1 zijn. Er was eigenlijk geen enkele reden om hem te verkiezen boven Hubert."

"In de huidige omstandigheden is dat de beste optie", vindt Peter Vandenbempt. "Ryan Mason, dat zou een Engelse versie van Hubert geweest zijn: jong en zonder ervaring als T1."

Een gelijkspel tegen Charleroi of Westerlo, dat zal over 2 maanden niet meer met de mantel der liefde bedekt worden.

Voor David Hubert zal het er nu op aankomen om de positieve zaken te bevestigen. En Peter Vandenbempt beklemtoont nog eens wat hij eerder deze week ook al zei: als T1 komt Hubert nu in een heel andere situatie terecht.

"Nu is hij écht T1 van Anderlecht. Nu staat hij vol in de wind. Dat is een heel ander gegeven en we zullen moeten zien hoe hij daarop reageert. Tot nu toe was alles perfect: zijn gedrag langs de lijn, zijn communicatie, zijn coaching. Hij straalde klasse en autoriteit uit."

