Opvallend moment in perszaal: na felle discussie geeft coach wijn aan journalist - "Je bent een arme mens"

do 10 oktober 2024 08:53

In vino veritas? Na een verloren wedstrijd van de Litouwse basketbalclub Zalgiris Kaunas ontstaat er in de perszaal een felle discussie tussen de coach en een kritische journalist. "Wat voor leven en mentaliteit heb jij?", klonk het aanvallend. Enkele dagen later kruisten de twee elkaar opnieuw op een persconferentie, maar deze keer had de trainer een verzoeningsgeschenk mee. "Dit kun je niet vinden in de supermarkt, hoor", knipoogde hij.

Een nuchtere nabeschouwing kwam er niet na de basketbalwedstrijd tussen de Litouwse clubs Vilnius Rytas en Zalgiris Kaunas.



Integendeel, nadat een lokale journalist zich kritisch uitliet over de verliespartij en vooral het gebrek aan mentaliteit bij de favoriet Zalgiris ging diens Italiaanse coach Andrea Trinchieri vol in de tegenaanval. "Ik begrijp niet wat je wilt doen", antwoordde de trainer. "Vorig seizoen is vorig seizoen, en we zijn nu pas vier wedstrijden ver. Oké, we speelden niet goed en we verloren de drie punten. En nu heb jij het over mentaliteit? Wat voor leven heb jij, eigenlijk? Wat voor mentaliteit is dit? Als ik dacht zoals jij, zou ik tuinman zijn."

Je bent een arme mens en je hebt een arm leven. Andrea Trinchieri

De journalist liet zich echter niet uit zijn lood slaan en bleef - tot irritatie van de coach - doorvragen op de pijnpunten van zijn team. "Wij kunnen geen wedstrijden verliezen, neen? Zijn alle overwinningen dan gegarandeerd? Kijk, je bent een arme mens en je hebt een arm leven. Ik heb de wedstrijd verloren, ja. Maar ik neem de verantwoordelijkheid, vertrouw me.", klonk het. De ploegleiding moest toen tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.

Bekijk de discussie vanaf 9'05":