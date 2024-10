Nog in de Nations League: Grieken eren overleden ploegmaat met stunt op Wembley, Haaland viert record én baby

Niet enkel de Rode Duivels zorgden voor een boeiende voetbalavond. Nog in de Nations League kroonde Erling Haaland zich tot de recordschutter van Noorwegen. Engeland verloor dan weer verrassend tegen Griekenland, dat zo de overleden 12-voudig international George Baldock eerde.

Het fenomeen had overigens nog iets te vieren: na de match maakte Haaland bekend dat hij straks voor de eerste keer vader wordt.

Weer een record dat op zijn naam staat. Tegen Slovenië heeft Erling Haaland zich met twee goals tot recordschutter aller tijden van Noorwegen gekroond. Dat breng zijn totaal op 34 doelpunten in amper 36 interlands. Op amper 24-jarige leeftijd steekt Haaland zo Jørgen Juve voorbij, die een kleine eeuw geleden 33 keer raak schoot.

Een emotionele Sirtaki op Wembley. Griekenland zorgde voor dé stunt van de Nations League-avond door Engeland te kloppen. Vangelis Pavlidis kroonde zich tot de absolute matchwinnaar met twee goals na rust.



Tijdens de vieringen eerden de Griekse spelers hun overleden landgenoot en ex-ploegmaat George Baldock, die eerder deze week onverwacht stierf en in maart voor het laatst bij de selectie was. Het moment liet niemand onberoerd.



Nog dit: Bukayo Saka moest vroeg in de tweede helft naar de kant met een blessure.