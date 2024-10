Neilson Powless rondt sterke solo af in Gran Piemonte voor eerste zege van 2024

De Amerikaan Neilson Powless heeft op het einde van het seizoen alsnog zijn eerste zege van 2024 beet. In de Gran Piemonte pakte hij uit met een solo van 43 kilometer.

De Gran Piemonte is een van de oudste wielerwedstrijden op de internationale kalender en was de laatste Italiaanse eendagskoers in de aanloop naar de Ronde van Lombardije, maar tenoren als wereldkampioen Tadej Pogacar en olympisch kampioen Remco Evenepoel kwamen niet aan de start.

In de tweede helft van de 182 kilometer lange koers lag een colletje van ruim 8 kilometer, en daar spatte de wedstrijd helemaal uit elkaar. Een favorietengroep zonder Belgen scheidde zich af.

Met Tom Pidcock, Matej Mohoric en Neilson Powless waren er heel wat mooie namen aanwezig. Te duchten tegenstanders, vond ook Powless. De Amerikaan sprong op 43 kilometer van de streep weg.

Powless leek op zijn eentje een vogel voor de kat, maar de oud-winnaar van de Clasica San Sebastian bleef in aankomstplaats Borgomanero net uit de greep van zijn achtervolgers en boekte zo zijn eerste zege van 2024.

Een opsteker, want de 28-jarige Amerikaan stond bijna het hele klassieke voorjaar aan de kant door aanslepende knieproblemen. Het was ook zijn eerste profzege op Italiaanse bodem.

7 seconden na Powless sprintte de Nieuw-Zeelander Corbin Strong naar de 2e plek voor Alex Aranburu. Xandro Meurisse werd 5e.