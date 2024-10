Met de coaches als "beste transfer": jaar na promotie is Kortrijk verrassende leider in BNXT League

vr 11 oktober 2024 09:12

Kwamen ze vorig jaar nog voor het eerst piepen in de BNXT League, dan staat Kortrijk Spurs nu na 4 speeldagen bovenaan in het klassement. Wat is het geheim van de revelatie van het seizoensbegin?

Is Kortrijk stilaan de vrees van de Nederlandse teams? Het begon met de scalp van kampioen Leiden, daarna volgden nog drie Nederlandse slachtoffers voor de perfecte seizoensstart. Zo staat Kortrijk na 4 speeldagen ongeslagen op kop in de BNXT League. En dat amper een jaar na de promotie. "Je hoopt misschien op 2 op 4 of 3 op 4... Maar 4 op 4 zag ik ook niet aankomen", vertelt voorzitter Steve Rousseau. Ondanks een rist nieuwe spelers en een nieuwe coachingstaf pakte de mayonaise meteen in Kortrijk. "De coaches lijken me de beste transfer die we hebben gedaan", strooit Rousseau met lof voor Johan Roijakkers en assistent Hylke van der Zweep. "Ze zijn fundamenteel voor de ploeg. We hebben bewust gekozen voor een samenwerking op lange termijn, omdat we zo kunnen bouwen aan onze club. De eerste stappen lijken alleszins al heel positief."

De Nederlandse opdrachten in de BNXT League waren allemaal succesvol, straks volgt met Mechelen de eerste Belgische tegenstander. Een affiche die hopelijk heel wat supporters naar de Lange Munte lokt, hoopt Rousseau. "Mechelen is ook een belangrijke waardemeter. Ze zijn ook met 3 op 4 aan het seizoen begonnen, waaronder een zege tegen Oostende. Dat zijn toch al mooie adelbrieven." Volgende week wacht dan met landskampioen Oostende weer een belangrijke test. "Hopelijk kunnen we als "het kleine Kortrijk" met 5 op 5 naar daar gaan en spelen voor de eerste plek", aldus de broer van Conner Rousseau. "Daar ging ik in het begin van het seizoen voor getekend hebben." "Daarna volgen nog Brussels en Limburg, dus binnen 4 weken zullen we nog veel beter weten waar we staan."

Geleerd uit fouten

Vorig jaar debuteerde Kortrijk in de BNXT League, een jaar waarin wat "fouten" werden gemaakt. "We paid the price for being a rookie", vat de voorzitter het samen. "Het belangrijkste is dat je uit die fouten leert. De coachingstaf is erin geslaagd om een zeer goed team te maken." "Wat mij opvalt, is de symbiose in het team. Het gaat niet meer over de individuen, er staat een echt team op het terrein, dat door de muur gaat voor elkaar. Dat is een fantastisch verschil met vorig jaar. Iedereen speelt in functie van het team."

Het gaat niet meer over de individuen, er staat een echt team op het terrein, dat door de muur gaat voor elkaar. Steve Rousseau

Kortrijk Spurs gaat niet zweven na de perfecte start. "We zijn een jonge, ambitieuze ploeg die wil bouwen aan een mooi verhaal op korte, middellange en lange termijn", aldus Rousseau. "House of Talents" staat ook niet louter ter versiering in de naam. "Er moet een belangrijke rol klaarliggen voor de jeugd die kan doorstromen", zegt Rousseau. "En we willen ambiance kunnen brengen."

Play-offs of beker?

De Golden en de Silver League zijn verdwenen in de BNXT League. De top 8 speelt play-offs voor de titel. Durft Kortrijk daar al van te dromen? "Het seizoen is lang en we zijn afhankelijk van veel factoren, zoals ziekte, blessures...", aldus Rousseau. "Met de beker erbij zullen we toch 40 wedstrijden afwerken en dan komen de play-offs er misschien nog bij. We hebben dus nog een grote weg af te leggen." Mikt Kortrijk ook op de beker? "De beker is altijd een doel, maar het is ook een beetje een loterij. Voor hetzelfde geld moeten we beginnen tegen Oostende of Limburg. Dat zijn dan misschien meteen de toekomstige winnaars." "Maar ik vind de beker zeer aantrekkelijk. Volgend jaar zou nog mooier zijn, 50 jaar na onze bekerwinst in 1976. Dan hebben we nog een jaar om te trainen", besluit Rousseau ambitieus."