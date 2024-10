Meer dan voetbal: België speelt mee op Unity Euro Cup, het EK voor vluchtelingen

Het Belgische team gecoacht door Bob Peeters heeft vandaag zijn 3 wedstrijden op de Unity Euro Cup in Zwitserland verloren, maar de boodschap van inclusie en solidariteit heeft gewonnen. Het eendaagse UEFA-toernooi ondersteunt de integratie van vluchtelingen door middel van voetbal. Letland won de finale.

Er deden 16 landen mee aan de Unity Euro Cup in Nyon op een veld naast het hoofdkwartier van de UEFA, goed voor 33 wedstrijden. Elk team bestaat uit een 12-koppige mix van vluchtelingen en amateurspelers van verschillende genders. Ook lokale voetballers van de gastvrije gemeenschap speelden mee.



Er wordt 7 tegen 7 gespeeld, er moet minstens 1 vrouw op het veld staan. Het gaat om de beleving en de ervaring van solidariteit.



Voor België vaardigde Voetbal Vlaanderen een team af, gecoacht door Bob Peeters, de sportief directeur van KSK Beveren.



Het toernooi wordt gezamenlijk georganiseerd door de UEFA en het UNHCR, het Bureau van de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen.



"Voetbal verenigt miljoenen mensen over de hele wereld. Het is een sport die jong en oud verbindt, ongeacht de moeilijkheden die ze tegenkomen. Op het speelveld vervagen de verschillen tussen mensen en voetbal na kan moeilijke tijden nieuwe energie en zelfvertrouwen brengen", verklaart de UEFA het opzet van het toernooi.



Naast België deden Armenië, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Malta, Nederland, Noord-Ierland, Oekraïne, Slovenië, Spanje en Zwitserland mee.