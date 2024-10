LIVESTREAM: Belgen Berckmoes en Godfroid spelen mee voor Europese titel, pech nekt Gianni Vermeersch

Parcours

De pure gravelspecialisten zullen hun beide handen kussen, want het parcours in Asiago (in de regio Veneto) is hen gunstig gezind.



Elke ronde van 51 km bestaat namelijk uit 70% gravel en 800 hoogtemeters. De vrouwen krijgen 2 rondes op hun bord, de mannen 3 rondes.