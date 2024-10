Jonge Belg Steffen De Schuyteneer (19) boekt eerste profzege na sterke sprint in de Ronde van Taihu Lake

De eerste van velen? De negentienjarige Belg Steffen De Schuyteneer van Lotto-Dstny heeft zijn eerste profzege geboekt in de Ronde van Taihu Lake, een Chinese rittenkoers voor de Pro Series. Hij was in de tweede etappe de snelste in een groepssprint, voor de Esten Rait Arm en leider Martin Laas.