Jenno Berckmoes verovert brons op het EK gravel, goud is voor Tsjech Stosek

Frei wint bij de vrouwen!

Ze was aan het beeld van de camera's ontsnapt, maar het is de Zwitserse Sina Frei die als eerste over de streep is gekomen.



In het sprintje voor de 2e plek tussen de 2 Italiaanse vrouwen is Silvia Persico duidelijk een maatje te groot voor Alice Maria Arzuffi.



Zilver en brons dus voor Italië bij de vrouwen. Bij de mannen speelt het gastland geen rol van betekenis.