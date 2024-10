Grieks international George Baldock op 31-jarige leeftijd dood aangetroffen in zwembad

Tragisch nieuws uit de Griekse voetbalwereld. George Baldock is op 31-jarige leeftijd plots overleden. De meervoudige international werd woensdag dood aangetroffen in zijn zwembad. De politie opende al een onderzoek, maar de doodsoorzaak is nog onbekend.

De Griekse voetbalwereld is vandaag in rouw.



Zo kwam het bericht binnen dat international George Baldock op 31-jarige leeftijd is overleden. Het lichaam van de rechterflankverdediger van Panathinaikos werd woensdag aangetroffen in het zwembad van zijn woning in Glyfada, een buitenwijk in het zuiden van Athene.

Het officiële Griekse nieuwsagentschap ANA maakte melding van zijn overlijden, maar er is nog geen duidelijkheid over de oorzaak.

Baldock werd geboren in het Engelse Buckingham en had zowel de Griekse als de Engelse nationaliteit, dankzij de Griekse afkomst van een van zijn grootouders.

Hij tekende in mei van dit jaar een contract voor drie seizoenen bij Panathinaikos, na zeven succesvolle jaren bij Sheffield United. In 2022 debuteerde Baldock voor de Griekse nationale ploeg en speelde sindsdien twaalf interlands.