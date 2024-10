Er lagen (steeds) 3 plannen op tafel, maar vele plusjes gaven de doorslag: hoe Anderlecht besliste om door te gaan met Hubert

Afgeschreven in vele media, maar nu toch de uitverkorene. Op zijn 36e is David Hubert de nieuwe hoofdcoach van Anderlecht. Tijdens een intensieve denkoefening kreeg de Brusselaar de voorkeur op twee buitenlandse pistes - omdat er veel plusjes waren en eigenlijk maar één grote min. Een reconstructie.

Je zal dinsdagochtend maar David Hubert geweest zijn.

Ongetwijfeld schrok de (dan nog) interim-coach verwonderd wakker toen verschillende media met het nieuws uitpakten dat Anderlecht niet van plan was om met hem door te gaan als hoofdcoach.

Gelukkig voor Hubert, die aangegeven had dat hij de uitdaging wilde aangaan, klopte dat nieuws niet. De club klasseerde de berichten toen ook meteen als "voorbarig".

Navraag leert dat de jonge trainer steeds één van de drie pistes was die Anderlecht de voorbije week bewandelde in de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach.



De twee andere opties: Tottenham-assistent Ryan Mason wiens naam lekte in de media en de 47-jarige Zwitser Raphael Wicky die in het verleden onder meer Young Boys coachte.



Anderlecht-CEO Jesper Fredberg en Wouter Vandenhaute voeren intensieve gesprekken met alle kandidaten, maar gaan op geen enkel moment over tot concrete contractonderhandelingen met de buitenlandse pistes.