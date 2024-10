Emma Meesseman en Julie Allemand, de Cats-connectie bij Fenerbahçe: "We denken even niet aan de nationale ploeg"

do 10 oktober 2024 12:29

Titelverdediger Fenerbahçe is gisteren met een klinkende overwinning begonnen aan een nieuwe EuroLeague-campagne. En die zege had dankzij Emma Meesseman en Julie Allemand ook een stevig Belgisch tintje. "Die Belgische connectie op het veld, daar zit altijd veel plezier in", vertelde Meesseman na de wedstrijd aan Sporza.

Het duel met Villeneuve-d'Ascq was voor Fenerbahçe een heruitgave van de EuroLeague-finale van vorig seizoen. De thuisploeg, gecoacht door bondscoach Rachid Meziane, onderging in het tussenseizoen een extreme makeover en gaat ook gebukt onder een stevige blessuregolf. En zo trok de Turkse topclub relatief makkelijk aan het langste eind: 52-81. Opvallend: heel wat Belgische fans waren afgezakt naar het kleine, maar gezellige zaaltje van Villeneuve-d'Ascq, op een boogscheut van de grens. Het luidste applaus was dan ook niet voor de thuisploeg, wel voor Belgian Cats Julie Allemand en Emma Meesseman.

Ik gun Julie Allemand alles dit jaar. Voor mij is het ook een extra motivatie om haar die eerste titel te geven. Emma Meesseman

"Het is altijd een leuk gevoel om hier te zijn. Het is echt thuiskomen", zegt Emma Meesseman, die zelf ook een verleden heeft bij de Franse club. "Ik had wel niet verwacht dat er zoveel Belgen zouden zijn. Voor Julie en ik is het een thuismatch geweest." Meesseman was de topscorer van de wedstrijd, met 20 punten. "Met dank aan de connectie met Julie", benadrukt ze. "Onze ploeg speelt nog niet zo lang samen. We zijn eigenlijk nog maar één week compleet. Dan biedt die Belgische connectie wel comfort. Daar zit altijd veel plezier in." Voor Meesseman wordt het haar 3e seizoen bij Fenerbahçe, Allemand is nieuw bij de Turkse topclub. "Ik gun haar alles dit jaar", zegt Meesseman. "Voor mij is het ook een extra motivatie om haar die eerste titel te geven."

Het doet goed om even afstand te nemen van de nationale ploeg en met Fenerbahçe bezig te zijn. Emma Meesseman

Hoe was het om tegen bondscoach Rachid Meziane te spelen? "In de eerste play wou hij een 1 vs. 1 tegen mij, maar dat is niet gelukt. Toen heb ik wel eens naar hem gekeken: "nice try"", lacht Messeman, die nog niet te veel wil denken aan de EK-kwalificatiewedstrijden met de Cats volgende maand. "Het doet goed om even afstand te nemen van de nationale ploeg en met Fenerbahçe bezig te zijn. Over Parijs hebben we ook nog niet echt gesproken, dat zullen we nog wel doen", klinkt het. "Nu focus ik op Fenerbahçe en denk ik nog niet aan de Cats. Uiteraard zal niemand zeggen dat we niet naar dat EK willen. Dus we zullen volgende maand zeker ons best doen."

Allemand over connectie met Meesseman: "Aan één blik genoeg"

Ook Julie Allemand genoot woensdagavond zichtbaar van de Belgische steun in Villeneuve-d'Ascq. De spelverdeelster had een snertzomer door een blessure die haar de Olympische Spelen kostte, maar intussen lijkt ze al goed ingeburgerd bij haar nieuwe club. "Ik heb echt de tijd genomen om te herstellen", vertelt Allemand, die woensdag het spelletje dirigeerde als in haar beste dagen. "Ik heb ook een stevige voorbereiding gehad met Fenerbahçe. Ze hebben me de tijd gegeven, niks overhaast. Ik voel me goed nu en het doel is om blessurevrij te blijven." Allemand was ook zichtbaar in haar nopjes met haar maatje Emma Meesseman aan haar zijde. "We kennen elkaar zo goed van de nationale ploeg. Op het veld hebben we een bijzondere connectie en die hebben we nu ook bij onze club. Zo'n connectie is zeldzaam en daarvan moeten we profiteren."

Het woord "verliezen" staat bij Fenerbahçe niet in het woordenboek. We willen alles winnen. Julie Allemand

Allemand en Meesseman vinden elkaar blindelings op het veld. "Emma is een kampioene. Haar basketbal IQ is ongelooflijk. We hebben aan één blik genoeg om van elkaar te weten wat we gaan doen. Dat is supercool." Over de ambities van Fenerbahçe is Allemand categoriek: "Winnen. We willen alles winnen. Het woord "verliezen" staat bij Fenerbahçe niet in het woordenboek." "We moeten elkaar nog wat leren kennen, maar je ziet wel dat we vooruitgang boeken. We zullen elkaar beter leren begrijpen op het veld. We moeten blijven groeien als ploeg, zodat we klaar zijn wanneer het er echt om gaat."

Ik heb geen zin om nu al aan de Belgian Cats te denken. Ik focus nu op Fenerbahçe. Julie Allemand

De cohesie kan nog beter dus, al volstond het woensdagavond wel om met ruim verschil te winnen. "Ik ben tevreden met de manier waarop we gespeeld hebben. We wilden echt een goeie start maken in de EuroLeague en dat hebben we gedaan." "Het deed me ook plezier dat er zoveel Belgische fans naar hier gekomen zijn voor ons. Dit is toch een beetje "thuis" voor ons, een beetje België", aldus Allemand, die net als Meesseman niet veel kwijt wil over de Belgian Cats. "Daar wil ik nu niet over praten. Litouwen is pas over een maand. Ik heb geen zin om daar nu al aan te denken. Ik kijk er wel naar uit om mijn ploegmaats terug te zien na een moeilijke zomer, maar alles op zijn tijd. Nu focus ik op Fenerbahçe."