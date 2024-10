Co-rijder Thierry Neuville: "Realistisch dat we komend weekend wereldkampioen worden"

Thierry Neuville en zijn co-rijder Martijn Wydaeghe leven in spanning toe naar de laatste twee WK-rally’s van het seizoen. De Hyundai-rijders kunnen komend weekend in de Rally van Centraal-Europa rallygeschiedenis schrijven door de allereerste Belgische wereldkampioenen ooit te worden.

In de vorige WK-rally in Chili slaagden Neuville en Wydaeghe er nog niet in om de titel veilig te stellen, maar ze blijven wel favoriet. Met nog twee rally's op de kalender heeft het duo 29 punten voorsprong op eerste achtervolger Ott Tänak.



"We laten ons niet gek maken", zegt co-rijder Martijn Wydaeghe, "maar het is zeker realistisch dat we in de volgende wedstrijd wereldkampioen worden."

Maar de strategie blijft dezelfde: "Geen risico’s nemen en vooral focussen op de wedstrijd."

Dat de laatste 2 WRC-manches op asfalt gereden worden is spek naar de bek van Neuville en Wydaeghe. "Dat is echt onze speeltuin, daarop voelen we ons goed. Als WK-leider moeten we telkens als eerste starten en dan is asfalt een voordeel."

"Op onverharde ondergrond zoals in de vorige wedstrijd in Chili, heb je als eerste rijder nog geen goed spoor en nog niet veel grip", verduidelijkt Wydaeghe.

"Maar op asfalt is de baan nog proper en als je dan de bocht afsnijdt komt er extra vuil op de weg voor de achtervolgers. Dus we kunnen van bij de start meteen een voorsprong proberen op te bouwen."