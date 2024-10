Carlos Alcaraz zwaait zijn grote voorbeeld Rafael Nadal uit: "Jouw erfenis is uniek"

De jonge Carlos Alcaraz werd en wordt nog steeds gezien als de opvolger in eigen land van Rafael Nadal, al heeft hij nog grote schoenen te vullen. In september 2022 won Alcaraz de US Open en werd zo de jongste nummer 1 van de wereld.



Vorig jaar volgde een triomf in Wimbledon, dit jaar Roland Garros én Wimbledon. Nadal telt 22 grandslamtitels: 2x de Australian Open en Wimbledon, 4x de US Open en liefst 14x Roland Garros.



Alcaraz postte 2 foto's van zichzelf en Nadal op X. "Van het kind dat jou volgde op televisie en ervan droomde tennisspeler te worden, tot diegene die het enorme voorrecht had aan jouw zijde te spelen op Roland Garros in de kleuren van Spanje tijdens de Olympische Spelen", schrijft de 21-jarige Alcaraz



"Heel erg bedankt om op alle niveaus een voorbeeld te zijn. Jouw erfenis is uniek! Ik heb er heel erg van genoten jou te zien spelen en ik zal je heel erg missen wanneer je afscheid neemt na de Davis Cup, Rafa!", besluit de nummer 2 van de wereld.



Alcaraz en Nadal bereikten samen de kwartfinales van het olympisch dubbelspel in Parijs. Mogelijk vormen ze in november nog een laatste keer een duo tijdens de Davis Cup Finals in Malaga. Daarna wil de 38-jarige Nadal zijn tennisrackets definitief opbergen.



