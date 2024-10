Belgische beloften staan voor allesbepalende match in EK-campagne: "Iedereen beseft het belang van dit duel"

vr 11 oktober 2024 12:01

Money time voor de Belgische beloften. Vanavond staan de U21 van bondscoach Gil Swerts voor een cruciaal kwalificatieduel in Schotland. Bij winst lonkt het EK, verlies is boeken toe. Maken 'afzakkers' Arthur Vermeeren en Mandela Keita straks het verschil?

In de schaduw van de Rode Duivels worden ze altijd een béétje vergeten.



Maar vanavond verdienen de Belgische beloften jouw en onze aandacht voor hun levensbelangrijke wedstrijd tegen Schotland. Een blik op de stand na 8 speeldagen - zie hieronder - maakt duidelijk hoe cruciaal de confrontatie is.



Bij winst nemen de U21 van Gil Swerts een serieuze optie op plaats twee in de groep. Zonder mirakels zal dat niet volstaan voor rechtstreekse kwalificatie, maar wel voor een plek in de play-offs om de laatste tickets voor het EK in Slowakije volgend jaar.

België in kwalificaties EK U21 wedstrijden België België Kazachstan 1-0 Malta België 0-2 Hongarije België 0-1 België Schotland 0-2 België Spanje 1-1 België Malta 3-1 Spanje België 1-0 Kazachstan België 0-3 Schotland België 11/10/24 België Hongarije 15/10/24 stand in groep B M W G V +/- ptn 1. Spanje 9 8 1 0 +17 25 2. Schotland 8 5 1 2 +11 16 3. BELGIE 8 5 1 2 +6 16 4. Hongarije 9 4 1 4 +3 13 5. Kazachstan 9 2 0 7 -12 6 6. Malta 9 0 0 9 -25 0 Slovakije is als gastland van het EK U21 in 2025 al zeker van deelname. De groepswinaars van de 9 poules plaatsen zich rechtstreeks voor de eindronde, samen met de beste drie nummers 2 uit elke groep. De overige zes nummers 2 spelen in play-offs om de resterende 3 EK-tickets.

Gemotiveerde Vermeeren

Tot een selectie komen was overigens niet evident voor bondscoach Gil Swerts.



Met Malick Fofana, Matte Smets, Arne Engels, Maarten Vandevoordt en Aster Vranckx schoven een handvol sterkhouders door naar de A-ploeg. Daar kwamen later ook nog eens de afzeggingen van Mathias Delorge en Mika Godts bij. "Het is altijd een beetje een puzzel bij de U21", grijnst Swerts, die anderzijds wel kan rekenen op Arthur Vermeeren en Mandela Keita - twee jongens die al mochten proeven van de Duivels. "Met ook Eliot Matazo erbij hebben we zo toch een paar iets oudere spelers. Je merkt meteen dat de kwaliteit dankzij zulke jongens een stuk hoger ligt op training. Dat is positief. Deze groep is trouwens écht gretig. Ze zijn gebrand op een goed resultaat en de kwalificatie."

Het is een kans om mijn ritme, vertrouwen en beste niveau terug te vinden. Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren twijfelde overigens geen moment om aan te sluiten bij de beloften - in het verleden zijn er al anderen geweest. "Deze matchen zijn alleen maar goed voor mij", vindt de middenvelder. "Het is een kans om mijn ritme, vertrouwen en beste niveau terug te vinden. (lacht) Bovendien zie ik zo mijn oude Antwerp-ploegmaats ook nog eens terug - dat was al even geleden. We gaan er het beste van proberen maken."

Bondscoach Gil Swerts geeft richtlijnen op training.

Revanche voor heenmatch

Genk-sterkhouder Jarne Steuckers blikt alvast met een goed gevoel vooruit op de clash tegen Schotland. "We hebben een groep om het te halen", merkte hij. "Er is meer dan voldoende kwaliteit aanwezig en iedereen beseft het belang van dit duel. Alleen zal het van details afhangen." Dat weet ook de bondscoach. Hij denkt met een wrang gevoel terug aan de heenmatch tegen Schotland, die de Belgen in november met 0-2 verloren. "Het is ongelofelijk dat we toen onderuit gingen", herinnert Swerts zich nog. "Voor mij is dat tot dusver het enige smetje op deze campagne. Hopelijk kunnen we dat straks rechtzetten. Deze groep staat nu verder dan toen, maar de Schotten vallen niet te onderschatten."

Hoe mooi je carrière later ook is: zo'n eindtoernooi neem je altijd mee. Gil Swerts

Aan mannen-in-vorm zoals Senne Lammens (Antwerp), Samuel Mbangula (Juventus), Mario Stroeykens (Anderlecht) en Ignace Van Der Brempt om vanavond op te staan.

Én later in de voetsporen te treden van de generaties 2002, 2007, 2019 en 2023 die zich allemaal plaatsten voor een beloften-EK. "We geven de jongens mee dat zoiets een ervaring voor het leven is", aldus Swerts. "Hoe mooi je carrière later ook is: zo'n eindtoernooi neem je altijd mee."

De match tegen Schotland is vanavond om 20 uur LIVE te volgen in onze app en op onze website.

De nationale beloften willen zich plaatsen voor het EK van volgend jaar in Slovakije.