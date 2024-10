Na 6 jaar verlaat Asgreen Soudal-Quick Step: "Bij EF Education-EasyPost is er altijd plan om te winnen"

Tudor en Uno-X Mobility trokken aan het mouwtje van zijn wielershirt, maar Kasper Asgreen kiest in 2025 voor het Amerikaanse EF Education-Easy Post.

Het wordt voor de 29-jarige Deen zijn eerste transfer sinds hij profrenner is. Sinds 2018 kwam hij uit voor Soudal-Quick Step. Hij profileerde zich aanvankelijk als goede tijdrijder, maar legde zich ook al snel toe op het klassieke werk.

Zo werd hij in zijn eerste volledige seizoen bij de Wolfpack meteen 2e in de Ronde van Vlaanderen en pakte hij zijn eerste van vier nationale tijdrittitels. In 2020 won hij zijn eerste semiklassieker met Kuurne-Brussel-Kuurne, een jaar later schoot hij raak in de E3 Classic en klopte hij Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen.

De laatste jaren ging het moeizamer voor de Deen, al won hij vorig jaar wel nog een rit in de Tour. Bij EF Education-Easy Post wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen. "De belangrijkste reden voor mij om naar dit team te komen is de manier waarop de renners koersen", reageert Asgreen.

"Je ziet dat er altijd een plan is om te proberen te winnen. Zelfs als de koers niet loopt zoals het moet, blijven de renners niet in het peloton zitten wachten tot de andere teams het initiatief nemen."

"De voorjaarsklassiekers hebben zeker een speciaal plekje in mijn hart. Het belangrijkste doel voor volgend jaar is om de ploeg naar zeges te leiden in het Vlaamse voorjaar. We gaan een heel sterk team hebben met verschillende renners die kunnen meespelen in de finales."