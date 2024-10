Kijk zondag naar het EK gravel: ontdek de deelnemers en het uitdagende parcours in onze gids

za 12 oktober 2024 15:36

Een week na het WK gravel krijgen de Europese renners een nieuwe kans op glorie op het EK gravel in Asiago (Italië). Wie zijn de belangrijkste deelnemers? Hoe ziet het parcours eruit? En waar kan je de wedstrijd bekijken? Kom het allemaal te weten in onze gids.

Vorig jaar

De eerste Europese kampioen gravel ooit is een Belg: Jasper Stuyven.



In zijn achtertuin in Oud-Heverlee rondde Stuyven vorig jaar een solo van een kleine 30 kilometer af. Het leverde hem tegelijk ook de Belgische titel op. Tim Merlier snelde in een groepssprintje naar de zilveren medaille, de Duitser Paul Voss mocht als 3e mee op het podium. Bij de vrouwen ging Lorena Wiebes met de eerste Europese graveltitel aan de haal. Het straffe was dat ze het sprintje voor goud op een leegloper won tegen haar landgenote Fem van Empel en de Italiaanse Elena Cecchini.

Deelnemers

Geen wereldkampioen gravel Mathieu van der Poel, geen Florian Vermeersch en geen Matej Mohoric.

Het deelnemersveld van het EK gravel is een sterk afgeslankte versie van het WK van afgelopen weekend. Van de top 10 in Leuven springt enkel Gianni Vermeersch zondag op zijn gravelfiets. De wereldkampioen van 2 jaar geleden start dan ook meteen met het label van topfavoriet in Veneto. Zijn grootste uitdagers? De Tsjechische oud-wegrenner Petr Vakoc finishte vorig jaar op het EK nog in het kielzog van Vermeersch, op de 6e plek. Hou ook de Duitser Paul Voss (vorig jaar brons op het EK) en thuisrijder Daniel Oss (de vicewereldkampioen van 2 jaar geleden) in de gaten. Voor Ronde- en Roubaix-winnaar Niki Terpstra is de omloop op papier te zwaar. Vanuit Belgisch oogpunt is natuurlijk ook uitkijken naar Greg Van Avermaet, mountainbiker Frans Claes en Olivier Godfroid (3 maanden geleden winnaar in de UCI Gravel World Series in Zwitserland). Ook voormalige Rode Duivel Jelle Van Damme wil zijn grenzen aftasten op het lastige parcours. Andere leuke namen aan de start zijn ex-profrenners Johnny Hoogerland en Tomas Vaitkus en de bronzenmedaillewinnaar van het WK veldrijden in Hooglede-Gits 2007: Enrico Franzoi. Bij de vrouwen zou de nummer 3 van de Tour haar rugnummer normaal gezien opspelden: de Nederlandse Pauliena Rooijakkers. Maar door ziekte zegt ze op de valreep af.



Wel aan de start: de Nederlandse Yara Kastelijn, thuisrijdsters Elena Cecchini (greep vorig jaar net naast een medaille) en Silvia Persico (vicewereldkampioene vorig jaar) en de Zwitserse Sina Frei (de vicewereldkampioene van 2 jaar geleden).

Gianni Vermeersch is de topfavoriet op het EK gravel.

Parcours

De pure gravelspecialisten zullen hun beide handen kussen, want het parcours in de regio Veneto is hen gunstig gezind.

Op de Altopiano di Asiago (een hoogvlakte) krijgen de mannen 3 rondes van 51 kilometer voorgeschoteld (goed voor 153 km). De vrouwen werken 2 rondes af, goed voor in totaal 102 kilometer.



Elke ronde bestaat uit 70% gravel en 30% verharde wegen. De renners moeten ook elke ronde 800 hoogtemeters temmen. Die liggen grotendeels in een 10 kilometer lange klim in een bos.

Livestream op Sporza