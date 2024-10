Slechts 2 Belgen bleven overeind: exact 3 jaar geleden speelden deze Rode Duivels nog tegen Italië

wo 9 oktober 2024 06:42

En of de Rode Duivels door een revolutie zijn gegaan. Exact drie jaar geleden speelden de Belgen ook al in de Nations League tegen Italië, maar toen verscheen een haast volledig andere ploeg aan de aftrap. Weet jij wie er toen in de defensie of diep in de spits pronkte? Ontdek het hier.

Op drie jaar tijd is er veel veranderd bij de Rode Duivels.



Een nieuwe coach, een nieuwe wind en vooral heel wat nieuwe gezichten. Een proces van doorselecteren dat deze week extra tastbaar is.



Want, morgen is het éxact 3 jaar geleden dat de Rode Duivels ook tegenover Italië stonden in de Nations League. En van die ploeg blijft er niet al te veel meer over. De basisploeg van toen:



Doelman: Courtois

Verdediging: Saelemaekers - Vertonghen - Denayer - Alderweireld - Castagne.

Middenveld: Tielemans - Witsel Aanval: Carrasco - Batshuayi - Vanaken



Opvallend: van die volledige basisploeg bleven slechts twee Rode Duivels over in de selectie van Tedesco voor dit Nations League-tweeluik.



Kun jij raden wie?

De ploeg van 10 oktober 2021.

Het juiste antwoord: Timothy Castagne en kersvers kapitein Youri Tielemans.



Het moet gezegd: na het verlies tegen Frankrijk speelden de Duivels toen "maar" in de troostfinale, die met 2-1 verloren werd tegen Italië na doelpunten van Barella (46') en Berardi (65'). Er werd dus wat geroteerd, maar wanneer we naar de bank kijken, zien we dat daar ook maar de helft opnieuw van opgeroepen is deze keer. Mignolet Casteels Boyata De Bruyne Lukebakio Theate De Ketelaere Dendoncker Trossard

En zo blijft in totaal slechts 35% van de Duivelse selectie drie jaar later over.