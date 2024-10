Rune Herregodts (26) trekt voor 2 jaar naar ploeg van Pogacar

UAE Team Emirates haalt Rune Herregodts voor de klassiekers in het noorden en zijn kwaliteiten als tijdrijder.



De 26-jarige renner uit Aalst won dit jaar de openingstijdrit van de ZLM Tour, waarna hij ook de eindstand in de Nederlandse ronde wegkaapte. Op het BK tegen de klok in Binche eindigde hij achter Tim Wellens en Alec Segaert.



"Ik ben erg blij en opgewonden met mijn transfer naar UAE, een van de beste teams ter wereld", stelt Herregodts, die in 2021 prof werd bij Sport Vlaanderen-Baloise en in 2023 de overstap maakte naar Intermarché-Wanty.



"Ik kijk ernaar uit om in een groep terecht te komen met toprenners met de beste begeleiding en uitrusting. Ik wil alles geven om te groeien."



UAE telt zo in 2025 3 Belgen: eerder raakte ook al de overgang van Florian Vermeersch, die van Lotto-Dstny komt, bekend.