Robbe Ghys betreurt afscheid van "erg begane" De Ketele enorm: "Voelde na Spelen dat het niet 100% goed zat"

Een donderslag bij heldere hemel. Kenny De Ketele verraste de buitenwereld met zijn plotse ontslag (in december) als bondscoach van de Belgische baanwielrenners. Al kwam die beslissing voor Robbe Ghys niet uit de lucht vallen. De pistier kroop in zijn pen op sociale media en reageerde ook bij Sporza op het nieuws: "De werklast was soms enorm."

"Dus verrast ben ik helemaal niet", gaat Ghys voort. "In de afgelopen jaren was de werklast soms enorm. Daardoor drong hij ook aan om hem niet te storen op vakantie en was hij moeilijk bereikbaar."

"We hadden een goed gesprek na de Spelen en toen voelde ik al dat het niet meer 100% goed zat. Kenny gaf toen al aan dat hij in de toekomst andere oorden wilde opzoeken."

Het is duidelijk: Robbe Ghys zal Kenny De Ketele enorm missen als bondscoach van de baanwielrenners. Al had de renner al even een vermoeden van zijn nakende ontslag.

Ghys kroop in zijn pen en deelde op sociale media een mooie bedanking aan zijn voormalige partner op de piste. "Niet meer dan logisch", laat hij optekenen.

"Ik vind het zelfs raar dat niet meer renners hetzelfde deden, want Kenny was iemand die heel begaan was met zijn team. Mijn afscheid aan hem op de Spelen was maar zuur, daarom wil ik hem toch op deze manier bedanken. Hij is de beste coach die ik ooit heb gehad."

Want voor de 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck was het baanwielrennen in Parijs "een grote mislukking", omdat hij niet fit genoeg werd bevonden en werd gepasseerd in de ploegkoers.

"Dat raakte me wel, maar ik zag ook meteen dat Kenny niet het laatste woord had in de discussie om me uit de ploeg te halen. Het zinnetje dat hij gezegd heeft toen, gaat me altijd bijblijven: ik heb het gevoel dat ik een broedermoord begaan heb."

"Dat is ook een van de redenen - naast mijn vorm - dat ik heb gepast voor het WK. En nu Kenny vertrekt, weet ik niet hoe mijn toekomst op de piste eruit zal zien", besluit Ghys, die zo zijn toekomst op de baan toch blijft verbinden met zijn boezemvriend De Ketele.