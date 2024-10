Moet Hubert aanblijven bij Anderlecht? Vandenbempt: "Hij werkt wel zonder de wurgende stress van de echte T1"

ma 7 oktober 2024 09:42

Terwijl Club Brugge en Genk moeten bekomen van een teleurstelling, zit Anderlecht even op een roze wolk onder interim-coach David Hubert. Toch zijn ook in Brussel niet alle problemen ineens van de baan, ziet ook analist Peter Vandenbempt. "Maar er zijn tekenen dat het de goede kant uit gaat."

"Genk moet nu niet alles in vraag stellen"

KV Kortrijk einde 2 - 1 KRC Genk

Na 7 overwinningen leed KRC Genk zijn eerste nederlaag op het veld van KV Kortrijk. Dat had ik zeker niet verwacht, vooral omdat Kortrijk de laatste weken ongelofelijk zwak presteerde. Volgens de lokale volgers speelde Kortrijk zijn beste wedstrijd van het seizoen, met een nieuwe opstelling en enkele nieuwe jongens. Misschien had het daarmee te maken. Zeker chapeau voor Kortrijk, de overwinning was niet gestolen. Genk had vorige week al een flinke waarschuwing gekregen tegen KV Mechelen. Het was een wedstrijd die de leider normaal gezien altijd had moeten verliezen en een week later is het dan toch prijs. Het voetbalde nu wel beter en verdiende niet om te verliezen. Het had kansen genoeg, maar zo gaat het nu eenmaal in het voetbal.

Na de interlandbreak moet Genk het natuurlijk wel weer vastpakken, uitgerekend op het veld van Sint-Truiden. Peter Vandenbempt

Er is ook geen reden om nu alles in vraag te stellen. De start van Genk blijft na 10 speeldagen gewoon heel positief. Het speelt aantrekkelijk voetbal, haalt goede resultaten, er is een goede vibe in de groep...

Maar na de interlandbreak moet Genk het natuurlijk wel weer vastpakken, uitgerekend tegen Sint-Truiden. Individueel, met jongens als Steuckers en Tolu die het wat moeilijk hebben en hun niveau moeten opkrikken.

Maar ook collectief: er was veel te veel balverlies, het heeft hopeloos veel ruimte weggeven. Te weinig drive in een wedstrijd waarin het na 5 minuten al op voorsprong kwam. Dat is nu ook niet voor te veel herhaling vatbaar.

"Problemen bij Anderlecht zijn niet ineens van de baan"

Anderlecht einde 3 - 0 Standard

Het was een feestelijke middag in Anderlecht met de 3-0-zege tegen Standard en de opgemerkte passage van Romelu Lukaku. Maar ik denk niet dat alle problemen nu ineens van de baan zijn. En ik denk ook niet dat ze dat bij Anderlecht denken. Het was natuurlijk een fijne week, met ook nog die onverwachte zege bij Real Sociedad. Maar het valt me wel op hoe positief het spel van Anderlecht benaderd wordt. Want ik vond het voor de rust tegen Standard gewoon een vervelende wedstrijd. Na de pauze was het weliswaar wat beter, maar het was ook tegen een zorgwekkend zwak Standard. David Hubert heeft het eerder zelf al gezegd: Anderlecht zit nog ver van het niveau dat hij zelf met deze groep voor ogen heeft.

Niets garandeert dat Anderlecht over twee weken op het Kiel ineens niet meer struikelt, want er is dus nog veel marge voor verbetering. Peter Vandenbempt

Het gevoel is natuurlijk dag en nacht verschil met pakweg drie weken geleden. Hubert wil zijn ploeg hoger en dominanter laten spelen. Er zit aanvallend een duidelijker plan achter. De rigide structuur van voorheen is verdwenen. Het voetbal en de wissels zijn minder voorspelbaar. De spelers hebben individueel duidelijk meer vertrouwen gekregen. Er zijn zeker tekenen om te geloven dat het de goede kant uit gaat. En David Hubert doet precies wat van hem is gevraagd. Maar niets garandeert dat Anderlecht over twee weken op het Kiel ineens niet meer struikelt, want er is dus nog veel marge voor verbetering.

Het is maar hoe groot die marge is, als straks Vertonghen en later ook Hazard weer aansluiten, dat we zullen kunnen bepalen hoe hoog Anderlecht mag mikken dit seizoen.

"De vraag van 1 miljoen: moet Hubert blijven?"

Moet David Hubert nu coach blijven? Dat is de vraag van 1 miljoen, en ik ben blij dat ik ze niet zelf moet beantwoorden. Het is heel delicaat. Het moeilijke is dat het bestuur een beslissing moet nemen los van de positieve emoties van het moment. Zijn naam wordt gescandeerd in het stadion, iedereen zegt dat hij het geweldig doet. Maar die positieve emoties zijn wel heel snel gekomen natuurlijk, in contrast met al die negativiteit ervoor. Kijk, ik vind wel dat als het alternatief een trainer is van wie iedereen zich afvraagt wie het is, zonder adelbrieven... Een trainer die het in het buitenland goed gedaan heeft, maar ook enigszins weer een gok is of een risico... Als het geen trainer is van wie iedereen zegt: "Hola". Ik zeg maar iets: "Dick Advocaat, miljaar". Dan kan je misschien beter gewoon voortwerken met David Hubert, los van de roep van het volk die je als beleidsbepaler toch moet negeren.

Iedereen moet beseffen dat Hubert op dit moment in de meest comfortabele situatie kan werken als trainer van Anderlecht. Peter Vandenbempt

Iedereen moet beseffen dat Hubert op dit moment in de meest comfortabele situatie kan werken als trainer van Anderlecht. Als interim, zonder de wurgende stress van de echte T1 van Anderlecht.

Dat snel tevreden zijn van pers en publiek gaat natuurlijk gauw weer overgaan de komende weken. Als Hubert bevestigd zou worden als T1, begint er voor hem een nieuwe realiteit. Het is aan de trainer en zijn bazen om uit te maken of hij op dit moment daarvoor de meest aangewezen man is.

Nog een keer, dat hij het uitstekend heeft gedaan, dat hij een waardige, stijlvolle, goed communicerende ambassadeur is voor Anderlecht, dat is duidelijk.

"Het is te weinig van Club Brugge"

Club Brugge einde 1 - 1 Union

In het duel tussen kampioen Club Brugge en vicekampioen Union werd het 1-1. Dat is vooral voor Club Brugge te weinig. Van al het positieve dat je sinds de aanstelling over Nicky Hayen kan zeggen - en dat is nog altijd veel, vind ik - staat zijn duidelijke communicatie bij mij bovenaan. Hayen benoemt de zaken zonder dat hij - in tegenstelling tot andere trainers of ex-trainers - zijn spelers publiekelijk gaat afkraken. Hij geeft een correcte, eerlijke analyse. Wat krom is, is krom, en daarmee uit. Gisteren zei Hayen na die wedstrijd tegen Union dat te veel spelers onder hun niveau waren gebleven. 70 procent balbezit wel, maar te trage balcirculatie, waardoor Union te gemakkelijk weer in blok kon komen. Te veel stilstand, te weinig diepgang, gewoon niet goed genoeg.

15 op 30 is gewoon te weinig voor Club Brugge. De realiteit is toch dat er niet te veel excuses meer zijn. Peter Vandenbempt