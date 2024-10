LeBron (39) en Bronny (20) James schrijven geschiedenis: vader en zoon spelen samen in NBA

Het is gebeurd: LeBron James en zijn zoon Bronny hebben afgelopen nacht samen op het parket gestaan in de voorbereidingswedstrijd van de LA Lakers tegen Phoenix. Voor het eerst in de geschiedenis van de NBA speelden een vader en een zoon samen, laat staan in dezelfde ploeg.

De droom van LeBron James, de 39-jarige supervedette die aan zijn 22e NBA-seizoen begint, is uitgekomen. Die hing al in de lucht, toen Bronny eind juni gedraft werd door de Lakers.



Vrijdag maakte Bronny zijn profdebuut tegen Minnesota, maar toen bleef vaderlief de hele partij op de bank.



Gisteren, uitgerekend op de 20e verjaardag van Bronny, werd het felbesproken familiesprookje een feit. Bronny James kwam in het tweede quarter in het veld, waar zijn vader al stond. De Acrisure Arena in Palm Desert ging volledig uit de bol.



Bronny had 2 balverliezen tijdens zijn eerste twee minuten naast zijn vader. LeBron wilde wat later zijn zoon een driepunter gunnen, gaf hem de bal en zette een screen, maar James junior miste.



Bronny heeft grote schoenen te vullen: LeBron noteerde 19 punten, 5 rebounds en 4 assists in 16 minuten. Bronny kwam niet tot scoren in 13 minuten, pakte 2 rebounds en leed 4 balverliezen. De Lakers verloren met 118-114.



Het nieuwe NBA-seizoen begint op 22 oktober.