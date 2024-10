FIBA Europe Cup

Giants beginnen met stevige uitzege

In de BNXT League lukt het nog niet zo goed met maar 1 zege in de eerste 4 speeldagen, maar de Europe Cup hebben de Giants alvast geopend met een flinke uitslag. Zijn eerste partij in Groep C op het parket van Constanta in Roemenië eindigde op 70-88.



Mike Moore (17 ptn, 5 ass), Kyle Foster (17 ptn, 3 rbs) en Michael Flowers (16 ptn, 7 rbs, 7 ass) waren de sterkhouders bij de bezoekers.



De Giants grepen de thuisploeg meteen naar de keel. Na het 1e quarter stond er 16-31 op het bord, bij de rust 31-48, na 3 quarters 49-73.



Volgende week dinsdag (15 oktober) speelt Antwerp thuis tegen de Fransen van Cholet. Dat klopte Fribourg uit Zwitserland met 90-75. Fribourg wordt gecoacht door de Belg Thibaut Petit.



Quarters: 16-31, 15-17, 18-25, 21-15