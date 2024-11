FIBA Europe Cup: Limburg United boekt tweede zege tegen Hongaarse ploeg

Antwerp Giants lijden eerste nederlaag

De Giants begonnen uitstekend aan hun avontuur in de Europe Cup met een duidelijke zege in Roemenië, maar in de tweede poulewedstrijd ging het minder vlot.



In eigen huis verloren de Giants met 81-94 van het Franse Cholet. Aan de rust was de kloof dankzij Flowers en Moore nochtans beperkt: 45-49.



In de tweede helft kwamen de Antwerpenaren zelfs terug tot 74-74, maar een opeenstapeling aan foutjes in de laatste minuten zorgde voor de doodsteek.



Quarters: 17-23, 28-26, 19-20, 17-25