FIBA Europe Cup: Charleroi moet opnieuw zijn meerdere erkennen in Fribourg en lijdt zo derde nederlaag

Charleroi geeft perfect rapport weg in laatste groepsmatch, Antwerp en Limburg uitgeschakeld

Spirou Charleroi heeft woensdagavond zijn foutloze rapport in de groepsfase van de FIBA Europe Cup uit handen gegeven.



De Henegouwers, die voor aanvang van de wedstrijd al zeker waren van de groepswinst en een plaats in de kwartfinales, verloren op de slotspeeldag in groep G met 87-70 van het Griekse Maroussi.



Antwerp Giants heeft zich tegelijkertijd niet meer weten te kwalificeren voor de knock-outfase. De Antwerpenaren, die nog een waterkans hadden om zich bij de zes beste nummers twee te scharen, gingen in hun laatste duel in groep C ruimschoots onderuit tegen het Zwitserse Fribourg (102-84) .



Net als Antwerp is ook Limburg United uitgeschakeld in de Europe Cup. De Limburgers verloren dinsdagagavond hun laatste wedstrijd in groep I met 76-83 op het veld van Porto.