EuroLeague: Allemand en Meesseman zijn zeker van groepswinst na 5e vlotte zege op rij met Fenerbahçe

Meesseman en Allamand kruipen door oog van naald in Polen



Polkowice-Fenerbahçe 88-90 (rust: 47-37)



Titelverdediger Fenerbahçe heeft ervoor moeten knokken bij Polkowice. De Polen maakten een blitzstart (11-2) en de Turken waren op achtervolgen aangewezen. Het eerste quarter eindigde met 20-14 en Polkowice dreef ze kloof op tot 11 punten (31-20).



Emma Meesseman milderde af en toe, maar kon niet verhinderen dat bij de rust het verschil 10 punten was: 47-37. Voor Fenerbahçe het sein om door te duwen. Dankzij Meesseman kwamen de bezoekers voor het eerst voor (49-51) en ze bracht de kloof ook naar 8 punten (51-59).



Polkowice kreeg een 4-22 om de oren, maar herpakte zich en ging met 2 punten voorsprong het slotquarter in (65-63). Fenerbahçe had nog werk. Nu was het Julie Allemand die met een driepunter de rollen weer omdraaide (70-71). Wat later gooide Allemand nog een bom binnen (76-78).



Het bleef spannend tot het einde en de koppositie wisselde voortdurend. Meesseman maakte het verschil op het einde vanaf de vrijworplijn. Met 2 vrijworpen maakte ze er 83-84 van, met nog eens 2 88-88. Een defensieve rebound van Meesseman zette Gaby Williams op naar de 88-90-eindstand. Het laatste wapenfeit van de match was nog een defensieve rebound van Meesseman.



Meesseman eindigde met 22 punten, 6 assists en 6 rebounds. Allemand kwam tot 9 punten, 6 assists en 4 rebounds.



Fener blijft zo foutloos in 3 matchen en staat op kop in Groep C.



Quarters: 20-14, 27-23, 18-26, 23-27