EuroCup: Castors Braine verliest ook terugmatch tegen Ferrol en is uitgeschakeld

Castors Braine stoot door na zege in Roemenië

Castors Braine blijft het goed doen in de EuroCup. In CSM Constanta vond het nochtans wel nagenoeg zijn evenknie. De match in Roemenië golfde goed op en neer, maar na de rust kon Castors Constanta dan toch afhouden: 74-78.



Juliunn Redmond was met 22 punten topschutter bij Castors. Ook Marcia da Costa Robalo (17), Quay Miller (12) en Tereza Vitulova (10) eindigden in de dubbele cijfers.



Castors is door deze zege in de laatste groepsmatch zeker van een plaatsje in de eerste ronde van de play-offs.