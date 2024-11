EuroCup: Castors Braine neemt revanche en keert terug uit Finland met zege op zak

Belgian Cats klauwen

Belgian Cats Nastja Claessens en Becky Massey legden donderdag op de tweede speelronde van de EuroCup basketbal met hun Spaanse club IDK Euskotren het Roemeense Sepsi met 54-62 over de knie. Jairis, met Billie Massey, was te sterk voor het Poolse Dublin. Het Spaanse team won buitenshuis met 58-83.



Claessens (5 punten, 2 rebounds, 1 block) en Becky Massey (5 punten, 7 rebounds en 2 assists) speelden respectievelijk achttien en dertig minuten en blonken uit bij de Spanjaarden. Billlie Massey (6 punten, 4 rebounds, 2 assists en 1 steal) speelde twintig minuten mee.



Beide teams blijven zo ongeslagen. IDK Euskotren voert groep C aan, Jairis staat aan de leiding in groep B. IDK Euskotren gaat de volgende speeldag op bezoek bij het Griekse Voula terwijl Jairis in Frankrijk Angers in de ogen kijkt.