Castors Braine triomfeert in Duitsland op eerste speeldag EuroCup, Namen zwaar onderuit in Q4 bij Benfica

Belgian Cats boeken succes in Europa

De Belgische basketbalsters in Europese loondienst hebben een succesvolle avond beleefd. Billie Massey won met de Spaanse ploeg Jairis op de eerste speeldag in groep B met 101-54 van Panathinaikos (Gri). Massey tekende voor 5 punten, 4 assists en 3 rebounds.



In groep C haalden Becky Massey (6 ptn, 4 rbs) en Nastja Claessens (3 ptn, 1 rb) het met IDK Euskotren uit Spanje met 70-64 van Rode Ster Belgrado uit Servië.



Julie Vanloo (3 ass) ging met Galatasaray (Tur) in groep J met 66-83 winnen bij Ferrol in Spanje.