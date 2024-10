Wereldkampioen Hatherly triomfeert in slotmanche WB mountainbike, Française Lecomte wint bij de vrouwen

Alan Hatherly heeft de laatste WB-manche van het seizoen op zijn naam geschreven. De Zuid-Afrikaan was zondag de sterkste in Mont-Saint-Anne. Bij de vrouwen was de overwinning voor de Française Loana Lecomte.

Wereldkampioen Alan Hatherly reed in Canada van start tot finish aan de leiding. De Zuid-Afrikaan gaf zo zijn eindzege in de Wereldbeker wat extra glans. Hij finishte met een halve minuut voorsprong op de Fransman Mathis Azzaro. Diens landgenoot Victor Koretzky werd derde op 48".

2024 was een grand cru jaar voor Hatherly, die 5 keer op het podium stond van een wereldbekerwedstrijd, waarvan 2 keer op het hoogste schavotje. Op de Olympische Spelen veroverde hij het brons en vorige maand kroonde hij zich in Vallnord tot wereldkampioen.

Bij de vrouwen was de slotmanche een prooi voor de Française Loane Lecomte, die een kleine marge had op Laura Stigger. Alessandra Keller bolde als 5e over de streep. De Zwitserse had zich vrijdag in de shorttrack al verzekerd van de eindzege in de Wereldbeker.

De Belgen speelden geen rol van betekenis in Canada. Pierre de Froidmont en Jens Schuermans hadden in de shorttrack van vrijdag een goede startpositie veroverd voor zondag, maar werden pas 34e en 49e. Bij de vrouwen eindigde Emeline Detilleux als 34e.