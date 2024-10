VIDEO - Sprinten, surplacen, schijnmanoeuvres en weer sprinten: Belgen bikkelen om brons in bijzondere sprint

Een bijzonder Belgisch onderonsje in de Bondgenotenlaan. Jasper Stuyven, Quinten Hermans en Gianni Vermeersch kwamen samen aan in de laatste rechte lijn en mochten sprinten om brons op het WK gravel. Omdat niemand zich de kop liet opdringen waanden de Belgen zich zowaar ware pistiers en werd zelfs even gesurplacet. Bekijk de beelden hieronder.